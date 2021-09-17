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حالة من الحزن سيطرت على الأهالي بمنطقة أوسيم شمال الجيزة، بعد إقدام شاب يبلغ من العمر 20 عامًا على قتل أبيه «القعيد»، قبل أن يسرق هاتفه المحمول ليشتري مواد مخدرة.

الشاب «حازم» قتل أباه، ويُدعى «محسن»، 43 سنة، بضربه بـ«رقبة إزازة» على رأسه، ليلقي الأربعيني مصرعه على الفور.

شقيقة المجني عليه اكتشفت جثته حين حضرت إلى الشقة محل الجريمة للاطمئنان على أخيها وقضاء طلباته وإعداد الطعام له، ولاسيما أنه يعيش بمفرده مع ابنه الوحيد، بعد وفاة الزوجة قبل عامين، وإصابته قبل 15 عامًا بـ«إعاقة» في قدميه، إثر تعرضه لحادث.

«المصري اليوم»، كانت قد استمعت إلى شهادات شهود العيان، مساء أمس، وإليكم تفاصيل التغطية خلال هذا البث المباشر.