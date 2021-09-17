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على غزال يعلن رحيله عن سموحة

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على غزال يعلن رحيله عن سموحة على غزال يعلن رحيله عن سموحة

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أعلن على غزال، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، رحيله عن صفوف الفريق السكندري، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكتب على غزال، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: «الحمد لله سنة غريبة جدا في مشواري حتى الآن لكن بحمد ربنا على كل حاجة حصلت فيها ومررت بها.. انهيت تعاقدي مع نادي سموحة اتمنى لهم التوفيق واسأل الله التوفيق فيما هو قادم».

وكان على غزال، انضم لصفوف سموحة في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من فريق لاريسا اليوناني، لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

ولم يشارك اللاعب صاحب ال28 عامًا بشكل أساسي مع الفريق السكندري في الموسم الماضي، لعدم قناعة أحمد سامي، المدير الفني بمستواه الفني.

يذكر ان سموحة يستعد لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها الجمعة المقبل، في اطار دور ال16 من مسابقة كأس .

المصرى اليوم

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