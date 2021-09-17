سيراميكا و الإسماعيلي يطلبان التعاقد مع عمرو الحلواني

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دخل العديد من اندية الدورى الممتاز فى صراع التعاقد مع عمرو الحلواني لاعب سوان، خصة بعد رحل اللاعب عن صفوف ابناء زهرة الجنوب بعدما هبط الفريق لدورى القسم الثاني بالرغم من تالق اللاعب مع اسوان فى الموسم الماضي .

وطلبت اندية سيراميكا، والاسماعيلى والاتحاد السكندرى، التعاقد مع اللاعب الذى نجح فى جبذ الانظار اليه فى الموسم الماضي ، حيث صنع 10 أهداف وسجل 4 أهداف أخرى، فى واحد من أفضل مواسمه بالدورى العام، وهو ما رشحه للدخول فى حسابات عدة أندية.

ويفاضل الحلوانى فى الوقت الحالى بين تلك العروض لاختيار الأفضل من بينها حيث يمتلك عروضا من بعض أندية القاهرة إلى جانب عرض الاتحاد السكندرى الذى يرغب فى الحصول على خدماته بناءً على رغبة حسام حسن المدير الفنى للفريق السكندرى الذى طلب ضمه إلى صفوف الفريق فى الموسم الجديد على أن تحسم تلك المفاوضات خلال الأسبوع الجارى