الجونة يرفع الحمال البدني للاعبين قبل انطلاق الدورى

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رفع رضا شحاتة، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الجونة، معدل اللياقة البدنية للاعبين خلال التدريبات الحالية استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري الممتاز، وقرر «شحاتة» خوض أكثر من مران على الرمال، مستغلًا طبيعة مدينة الجونة.

ويأى ذلك، في الوقت الذي يسعى فيه مسؤولو نادي الجونة لتدعيم خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم بمدافع قوي في الميركاتو الصيفي الجاري استعدادًا للموسم الجديد، ونجح الجونة في إتمام التعاقد مع خمسة لاعبين حتى الآن، وهم الإثيوبي شيمس بيكلي، لاعب المقاصة، في صفقة انتقال حر، وكريم طارق، لاعب طلائع الجيش، في صفقة انتقال حر، وعمرو طارق، مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي السابق، في صفقة انتقال حر، وخالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري السابق، في صفقة انتقال كلفت خزينة النادي 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تفعيل بند شراء محمود الجزار، مدافع الأهلي.