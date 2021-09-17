رئيس مدينة الحامول يتابع حملات النظافة والتجميل والإشغالات

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نظم مجلس مدينة الحامول، اليوم الجمعة، حملات النظافة، ورفع كفاءه الانارة العامة، ورفع الاشغالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة العامة بشوارع المدينة موجها بتكثيف حملات النظافة بالمدينة والقري بالتنسيق مع جهاز النظافة والتجميل بكنس الشوارع ورفع الأتربة بجوار الأرصفة ورش الشوارع بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع الناتج اليومي من القمامة والأتربة وتحميلها إلى المقالب العمومية.

كما تابع أعمال حملات رفع الاشغالات بشوارع المدينة بالتنسيق مع قسم الاشغالات بمتابعة استمرار حملات رفع الباعة الجائلين المفترشين الشوارع والأرصفة والعربات التي تعيق حركة المرور وفتح الشارع للمارة والسيارات وضبط التكاتك التي تستخدم مكبرات الصوت والتنبيه بعدم الوقوف بالاماكن الحيوية والميادين لتيسير حركة المرور،وقد أكد القصيف أن الشارع حق للجميع ولا يحق لأي شخص التعدي على الشارع ولا احد فوق القانون وأنه سيتابع تنفيذ ذلك حتي أيام الجمع والعطلات والإجازات الرسمية.