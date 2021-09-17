أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان -
انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف -
أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي -
أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

خبير: قرار تثبيت سعر الفائدة بسبب إرتفاع معدل التضخم والتحوط ضد أي مخاطر محتملة لظواهر ركود

Print
خبير: قرار تثبيت سعر الفائدة بسبب إرتفاع معدل التضخم والتحوط ضد أي مخاطر محتملة لظواهر ركود خبير: قرار تثبيت سعر الفائدة بسبب إرتفاع معدل التضخم والتحوط ضد أي مخاطر محتملة لظواهر ركود

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، ان لجنه السياسة النقدية المنبثقة عن مجلس ادارة البنك المركزى المصرى، اتخذت في اجتماعها الاخير، قرار الابقاء على ‏‏الفائدة دون تغيير للمرة السابعة على التوالي، ‏وذلك نتيجة إرتفاع معدل التضخم السنوى العام لاسعار سلع المستهلكين لإجمالى الجمهورية المعلن من جهاز التعبئة العامة والاحصاء، إلى ٦،٤ ٪؜ في اغسطس الماضي، مقارنة ب ٦,١٪ ؜ في الشهر السابق.

وأضاف عبدالعال لـ«المصري اليوم»، أن أرقام التضخم الحالية أو المتوقعة، مقارنة بمتوسط منحنى العائد على الجنيه، مازالت تشير إلى فارق عائد حقيقى معقول جدا، وهو ما كان يتيح للسلطة النقدية إمكانية ان تقوم باجراء خفض جديد، ولكنها فضلت الاستمرار على المستوى الحالى لاسعار الفائدة، دعماً لمدخرات القطاع العائلى ولإتاحة عوائد مميزة على مدخراتهم، بما يضمن لهم دخل ثابت يساعد على خلق طلب مشتق على السلع والخدمات، فلا إنتاج بدون استهلاك وايضا جذبا لتحولات المصريين العاملين في الخارج، وحفاظاً هلى تدفق الاستثمار الاجنبى غير المباشر في اوراق الدين العام الحكومية.

و تابع أن التوقعات تشير باستمرار ‏ارتفاع معدل التضخم خلال الفترة القادمة لاسباب مختلفة من اهمها تأثير الارتفاعات المحتملة في أسعار النفط والسلع الاستهلاكية والاستراتيجية عالميا، وهو ما قد ينعكس بعد حين على أسعار السلع المحلية، وفي ضوء ذلك يكون التفكير في أي تعديل لاسعار الفائدة في المرحلة الحالية أمراً قد يكون غير مبرر.

وأوضح عبدالعال، أن أحد الأسباب ثبات الفائدة هو التحوط ضد أي مخاطر محتملة لظواهر ركود، في بعض الانشطة نتيجة انخفاض الطلب الاستهلاكى، خاصة بعد التحسن الملحوظ في مؤشر مديرى المشتريات خلال شهر اغسطس الماضى حيث سجل ٤٩،٨ نقطة مقابل ٤٩,١ نقطة في شهر يوليو السابق، وهو ما يعنى ان هيكل الفائدة الحالى قد نجح في المساهمه في تحقيق الانتعاش الاقتصادىف العام، وساعد على نمو الطلب المحلى والتوسع القياسى في نشاط القطاع الخاص( غير البترولي ).

وتابع أنه في ظل هيكل اسعار الفائدة القائم والمستمر من مطلع العام، والذى يعكس في حقيقة الامر الاهداف الكبرى للسياسة النقدية واهمها تحقيق استقرار الأسعار، وخفض معدل البطالة، وقد اكدت بيانات الجهاز المركزى والاحصاء تراجع معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢١، لتبلغ ٧،٣٪؜ بالمقارنة مع معدل ٩,٦٪؜ خلال الربع المماثل في العام السابق .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 23 - 9 - 2021

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تواصل مكاسبها.. وبرنت يرتفع عند 76.39 دولارًا للبرميل