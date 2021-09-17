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المنشطات حاضرة في "ديربي بريدة"

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المنشطات حاضرة في "ديربي بريدة" المنشطات حاضرة في "ديربي بريدة"

المنشطات حاضرة في

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم تواجد فريق من اللجنة للرقابة على المنشطات في "ديربي بريدة" بين التعاون وجاره الرائد المقررة إقامتها اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ونشر الحساب الرسمي للرابطة تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها: يتواجد فريق من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات في مباراة التعاون والرائد، كما تم إبلاغ إداريي الفريقين بالإجراءات المتبعة للكشف".

يشار إلى أن آلية فحص واختيار اللاعبين في الألعاب الجماعية تكون عشوائية "بالقرعة"، بحضور إداري من كل فريق، إضافة لمراقب المباراة.

ويتم الاختيار وفق المعايير الدولية للاختيار؛ مما يعني أن كافة اللاعبين معرضون للفحص داخل وخارج المنافسة في أي زمان ومكان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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