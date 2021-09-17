نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021 (الرابط)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 ، حيث تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، دور ثان، ومن المقرر إعلان نتيجة الدور الثاني منتصف الأسبوع المقبل الاثنين ٢٠ سبتمبر الجاري، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فتح باب التظلمات بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 مباشرة.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021

يذكر أن قرابة 140 ألف طالب وطالبة قد انتهوا من امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة 2021، حيث انطلقت الامتحانات يوم 4 سبتمبر الجاري وانتهت 13 سبتمبر، كما بدأ الكونترول المركزي للثانوية العامة في أعمال التصحيح الكترونياً.

تظلمات الثانوية العامة 2021 - صورة أرشيفية

وستتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2021، دور ثان عبر موقعها الرسمي، موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة الحكومة المصرية، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة تجريبيا عبر موقع التنسيق الحكومي للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة.

وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت أن سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق، لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة للشعبة العلمي 205 درجات بنسبة 50%، بإجمالي عدد طلاب 42065، الحد الادنى الشعبة الأدبية 205 درجات بنسبة 50%، وعدد الطلاب 24932 طالب وطالبة، بإجمالي عدد طلاب المرحلة 66997 لجميع الطلاب.

ومن المرجح إن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2021 الأسبوع المقبل، ويجري تصحيح الامتحانات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري.

مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 - صورة أرشيفية

رابط نتيجة الدور الثاني 2021

وستتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني 2021 إلكترونيا.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة عبر الرابط الإلكتروني التالي : https://moe.gov.eg/

رابط نتيجة الدور الثاني 2021 برقم الجلوس

وللحصول على نتيجة الدور الثاني 2021 للثانوية العامة، يقوم الطالب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم ، وإدخال رقم الجلوس.