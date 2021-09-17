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الكشف على 1237 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا

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الكشف على 1237 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا الكشف على 1237 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقنا

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نظمت مديرية الصحة والسكان بقنا قافلة طبية مجانية لقرية حاجر الدهسة التابعة لمركز فرشوط .

ومن جانبه، أوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي المجاني على ١٢٣٧ مواطن، وذلك في عدد من التخصصات الطبية المتنوعة شملت ( أمراض الباطنة، الجراحة العامة، أمراض النساء والتوليد، طب الأطفال، جراحة العظام، تنظيم الأسرة ) إلى جانب إجراء التحاليل الطبية، والأشعة وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

وأضاف الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على إجمالي ٦٢٣ حالة في اليوم الأول، و٦١٤ حالة في اليوم الثاني، بواقع ٤٠٤ حالة جراحة عظام و٣٣٧ حالة طب أطفال، و٢٨٩ حالة أمراض باطنة، و٩٣ حالة جراحة عامة، و٨٢ حالة أمراض نساء وتوليد، و٣٢ تنظيم أسرة، مؤكدا أن القافلة الطبية المجانية قامت بعمل تحاليل طبية لعدد ٨١ حالة بجانب الاهتمام بالثقافة والتوعية الصحية لعدد ١١٣ حالة من أبناء القرية، بتوجيهات من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بالتوسع في تنظيم القوافل الطبية في القرى والنجوع الأكثر احتياجا مع اتخاذ بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار المستجد.

قافلة طبية بقنا
قافلة طبية بقنا

المصرى اليوم

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