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نائبة: سأتقدم بقانون لتنظيم سوق إعلانات «سوشيال ميديا»

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نائبة: سأتقدم بقانون لتنظيم سوق إعلانات «سوشيال ميديا» نائبة: سأتقدم بقانون لتنظيم سوق إعلانات «سوشيال ميديا»

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طالبت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب، بتقنين الاعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي «سوشيال ميديا»، من خلال تطبيق آليات قانونية وتشريعية، وأطر حديثة تحمي المجتمع وتحمي المواطن من فوضي تهدد استقرار الوطن والحفاظ على حقوق الدوله المالية والضريبة.

وقالت «أبوشقة» إنها ستتقدم مع بداية دور الانعقاد المقبل بمشروع قانون جديد لتقنين عمل سوق اعلانات السوشيال ميديا، لاقتضاء حق الدوله في الضرائب من هذا المورد الاقتصادي، وكذلك إقرار حمايه ادبيه وأخلاقيه للوطن والمواطن.

وأضافت، في تصريحات لها اليوم الجمعة، أن هناك سوق تجاري كبير واقتصاد موازي ومليارات الجنيهات، تنفق ويتحصل عليها القائمين على هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، دون رقيب ودون حساب، وهو أشبه باقتصاد موازي بدون مراقبه، ولابد من آلية تشريعه تمكن الدوله من اقتضاء حقها القانوني والضريبي في هذا السوق الفوضوي للمساهمه في زيادة موارد الدوله ودخول هذا المورد التجاري الكبير تحت مظله الرقابه الضريبيه للدوله المصريه، ومن الممكن إقرار حوافز وميزات ائتمانية للملتزمين بالقواعد الماليه والرقابية التي تفرضها على أي مورد اقتصادي .

وأكدت على ضرورة إقرار قواعد حماية المستهلك في السلع والمنتجات التي تباع عبر هذه الوسائل للتحقق من مدي فاعليتها وسلامتها وإقرار حماية للمواطن والمستهلك طبقا للدستور والقانون.

وتابعت أبوشقه أن التقنين ليس لأحكام السيطره والرقابة الماليه فقط وانما للعمل على تقنين كيان يعمل على بث الشائعات ومحاولات تشويه للإنجازات التي تحدث في الدولة المصرية حيث أن بها اكثر من 10 مليون حساب وهمى على مواقع التواصل الاجتماعي، بدون رقابه، وان الرئيس طالب بضرورة الإنتباه إلى اخطر معركه وهي معركة الوعي ومحاولة محاربه من يسعي لبث الأكاذيب وتضليل الرأي العام وهدم اركان الدولة.

المصرى اليوم

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