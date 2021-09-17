موعد حلقة من سيربح المليون بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء MBC

موعد حلقة من سيربح المليون

تعرض حلقة من سيربح المليون في تمام الساعة 8:30 مساء واحتفلت مجموعة MBC السعودية بالذكرى الثلاثين على تأسيسها في مدينة لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء 8 سبتمبر الجاري .

وتم تصوير حلقة خاصة من البرنامج الأشهر من سيربح المليون وحضر الحفل مجموعة من نجوم الفن في العالم العربي مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.