موعد حلقة من سيربح المليون بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء MBC

موعد حلقة من سيربح المليون
تعرض حلقة من سيربح المليون في تمام الساعة 8:30 مساء واحتفلت مجموعة MBC السعودية بالذكرى الثلاثين على تأسيسها في مدينة لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء 8 سبتمبر الجاري .
وتم تصوير حلقة خاصة من البرنامج الأشهر من سيربح المليون وحضر الحفل مجموعة من نجوم الفن في العالم العربي مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.
وتم إطلاق mbc في عام 1991م
وتعرض هذه الاحتفالية والحلقة الخاصة من برنامج «من سيربح المليون» على قنوات MBC يوم السبت 18 سبتمبر.
ومن نجوم الحفلة يسرا وأمينة خليل وآسر ياسين وسمية الخشاب وريم العبدالله وباسل خياط وناصر القصبي وظافر العابدين .