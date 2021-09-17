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موعد حلقة من سيربح المليون بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء MBC

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موعد حلقة من سيربح المليون بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء MBC موعد حلقة من سيربح المليون بمناسبة مرور 30 عاماً على إنشاء MBC

موعد حلقة من سيربح المليون


تعرض حلقة من سيربح المليون في تمام الساعة 8:30 مساء واحتفلت مجموعة MBC بالذكرى الثلاثين على تأسيسها في مدينة لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء 8 سبتمبر الجاري .

وتم تصوير حلقة خاصة من البرنامج الأشهر من سيربح المليون وحضر الحفل مجموعة من نجوم الفن في العالم العربي مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.

وتم إطلاق mbc في عام 1991م

وتعرض هذه الاحتفالية والحلقة الخاصة من برنامج «من سيربح المليون» على قنوات MBC يوم السبت 18 سبتمبر.

ومن نجوم الحفلة يسرا وأمينة خليل وآسر ياسين وسمية الخشاب وريم العبدالله وباسل خياط وناصر القصبي وظافر العابدين .

المصرى اليوم

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