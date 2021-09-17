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محمد عودة يطلب تدعيم غزل المحلة بصفقات جديدة

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محمد عودة يطلب تدعيم غزل المحلة بصفقات جديدة محمد عودة يطلب تدعيم غزل المحلة بصفقات جديدة

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أكد صابر عيد المدير الرياضي لنادى غزل المحلة على أن مسؤولى النادى لم يغلقوا باب الصفقات الصيفية لافتا إلى أن الجهاز الفنى بقيادة محمد عودة يسعي لإبرام العديد من الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق .

وأوضح أن هناك مفاوضات مع بعض اللاعبين وتم إرسال بعض الدعوات لبعض اللاعبين الأفارقة للقدوم إلى المحلة والمشاركة في التدريبات للوقوف على مستواهم قبل التعاقد معهم بشكل رسمي.

ونجح غزل المحلة في التعاقد مع 11 لاعبا حتى الآن على راسهم أبراهيما كونيه قادما من طلائع الجيش، وثنائي الإنتاج الحربي محمد بازوكا، والسيد الشبراوي، ومحمد جابر «ميدو» قادما من أسوان، وإبراهيم عبدالخالق لاعب سموحة والزمالك السابق قادما من صفوف الإنتاج الحربى.

المصرى اليوم

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