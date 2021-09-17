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«الأسطول» أول وديات الاتحاد السكندري استعداداً للموسم الجديد

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«الأسطول» أول وديات الاتحاد السكندري استعداداً للموسم الجديد «الأسطول» أول وديات الاتحاد السكندري استعداداً للموسم الجديد

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يخوض الفريق الكروي الاول بنادى الاتحاد السكندري العديد من المباريات الودية خلال الايام المقبلة وذلك استعدادا لانطلاق بطولة الدورى الممتاز وتجهيز اللاعبين على المستوى المحلي والافريقي، ويخوض الاتحاد أولى الوديات الأحد المقبل في تمام السادسة مساء على ملعب النادى بسموحة أمام فريق الأسطول البحرى .

ويسعى حسام حسن إلى خلق حالة من التجانس بين الصفقات الجديدة واللاعبون القدامى يأتى ذلك بعد أن أبدى العميد رضاه عن الحالة الفنية الصفقات الجديدة.

وكان حسام حسن قد سجل 17 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندرى الأولى قبل الاستغناء عن خالد قمر وكريم يحيى ومحمود رزق ومحمود شعبان، في الوقت الذي رفض فيه حسام حسن غلق باب الانتقالات الصيفية بالنسبه لنادى الاتحاد السكندري وطلب تدعيم دفاع الفريق بشكل جيد

المصرى اليوم

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