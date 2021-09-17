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أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الجمعة، استضافة المملكة لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" للمرة الثانية على التوالي.

وذلك في محافظة جدة، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2021، وبالتنسيق مع الاتحاد السعوي لكرة اليد، حيث تأتي إقامة هذه البطولة ضمن برنامج جودة الحياة.

ويشارك في البطولة التي ستحتضنها الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله الرياضية 10 أندية من مختلف دول العالم، يأتي في مقدمتهم ممثلا المملكة "الدولة المستضيفة" فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري "بطل آسيا"، ألبورغ الدنماركي "بطل أوروبا"، جامعة سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا".

وكال هيت سان فرانسيسكو "بطل أمريكا الشمالية والكاريبي"، بينيروس البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية والوسطى"، الزمالك "بطل إفريقيا"، برشلونة الإسباني "بطل النسخة السابقة"، بالإضافة إلى فريق ماجديبورج الألماني الذي سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.\

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية: "نسعد مجددا باستضافة أكبر البطولات على مستوى الأندية لكرة اليد، وبمشاركة أبطال القارات للمرة الثانية على التوالي.

وأضاف ، البطولة امتداد للبطولات والفعاليات التي تستضيفها بلادنا الغالية بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة، وحرص ومتابعة من سمو ولي العهد نحو الوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

و تابع: كل التوفيق لممثلينا فريقي النور والوحدة في البطولة، وأهلا وسهلا بكافة الفرق المشاركة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وبإذن الله تظهر هذه النسخة بمستوى فني مميز يحظى بإعجاب عشاق هذه اللعبة الممتعة.