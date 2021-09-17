غضب فلسطيني بعد اتهامات لـ«حماس» باعتقال عناصر من حركة الجهاد الإسلامي

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اتهم عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، الأجهزة الأمنية لحركة حماس بشن حملة اعتقالات واسعة النطاق، واعتقال 13 عنصرا من مجاهدين سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة «معا» .

من جانبه قال المحلل السياسي طلال عوكل، إن حملة الاعتقالات تأتي ردا على إطلاق حركة الجهاد صواريخ على إسرائيل، فيما ردت بطلعات جوية على مواقع لحركة «حماس»، التي اعتبرت تصرفات حركة «الجهاد الإسلامي» سلوكا فرديا.

وأضاف عوكل في تصريحات لـ «المصري اليوم»، أن حركة حماس هي المسؤولة عن الأمن في قطاع غزة، وهي تريد أن تثبت أنها قادرة على المخالفين للقوانين .

وعودة إلى ما قاله عضو المجلس الوطني الفلسطيني عمران الخطيب، فقد أكد أن الاعتقالات في صفوف وحدة مطلقي الصواريخ على «إسرائيل»، تمت بعدما تم استدعاء العشرات من نشطاء وكوادر حركة فتح والحجز والاعتقالات وكما استهدفت الاستدعاءات نشطاء من الفصائل الفلسطينية وشخصيات وطنية مستقلة.

ولفت عضو المجلس الفلسطيني، إلى أن حركة حماس أمام مرحلة جديدة من التسوية السياسية وقبولها شروط الجانب الإسرائيلي في عملية الالتزام والتهدئة، مضيفا أن إتخاذ الحركة إجراءات أمنية مشددة في مواجهة فصائل المقاومة وبشكل خاص سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد وكذلك الأمر من حركة فتح داخل قطاع غزة خاصة بعدما تحول المساعدات المالية القطرية إلى المستحقين من المواطنين الفلسطينيين بتنسيق مع السلطة الفلسطينية،

وأضاف لقد عبرت حماس عن رفضها حول آلية صرف المساعدات بتنسيق مع السلطة الفلسطينية، حماس الآن أمام محطة جديدة من الالتزامات المترتبة على وجودها السياسي في السلطة، والاستمرار بالسيطرة على زمام الأمور في قطاع غزة تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة ومنع أي محاولات زعزعة الأمن والاستقرار وبشكل خاص منع إطلاق الصواريخ على الجانب الإسرائيلي.

وتحدث الخطيب عن أن طموح حماس لا يقل عن طموح طالبان في الوصول إلى السلطة الفلسطينية، وهذا يتطلب تقديم تنازلات كبيرة في الحوار مع الإدارة الأمريكية والالتزام في تحقيق الأمن مع الجانب الإسرائيلي؛ لذلك فإن حركة حماس لن تقدم الإعتراف بقرارات الشرعية الدولية أو الرباعية الدولية لرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، بل تقدم سلسلة من التنازلات خلال المفاوضات مع الإدارة الأمريكية ومع الجانب الإسرائيلي في إطار أن تكون البديل وتحظى في الإعتراف الدولي على غرار حركة طالبان، حسب قوله.

وفى وقت سابق، استنكرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» إقليم شمال غزة، استمرار أجهزة «حماس» باستدعاء كوادر الإقليم، وقالت الحركة في بيان صدر إن «فتح» تستهجن استمرار الاستدعاءات لكوادرها، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تستوجب الإسراع في تجسيد الوحدة الوطنية.

كما دعت «فتح» أجهزة «حماس» في غزة للتوقف عن هذا الاستدعاءات والعمل على توحيد الجهود للتضامن مع الأسرى الأبطال الذين يخوضون معركة الصمود والتحدي، والالتفاف حول القضايا الوطنية ومواجهة الاحتلال ومخططاته.

ووفقا لما نقلته وكالة «وفا» منذ أيام، فإن أجهزة «حماس» قد صعدت من وتيرة استدعائها لكوادر ونشطاء حركة «فتح» في إقليم شمال غزة، كان آخرها استدعاء عضو لجنة إقليم شمال غزة محمود أبوالكاس، وعضو حركة الشبيبة (الجناح الطلابي لحركة فتح) محمود الكحلوت.