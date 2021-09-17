افتتاح 3 مساجد تم تأسيسها بالجهود الذاتية بكفرالشيخ

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افتتح الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وجمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، 3 مساجد بقرى مركزي الرياض وكفر الشيخ.

تم افتتاح مسجد الصنفاوى بقرية الطايفة، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة، كما تم افتتاح مسجدين آخرين بالرياض.

قال الشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه تم افتتاح 3 مساجد بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية.