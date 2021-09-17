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صحة الشرقية: إقبال كبير من المواطنين على ديوان المديرية لتلقي لقاح كورونا

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صحة الشرقية: إقبال كبير من المواطنين على ديوان المديرية لتلقي لقاح كورونا صحة الشرقية: إقبال كبير من المواطنين على ديوان المديرية لتلقي لقاح كورونا

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شهد مركز تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية ،إقبال شديد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وسط إشادة من المترددين بالخدمة المقدمة لهم وحسن استقبال وسرعة أداء وإنهاء الإجراءات، وذلك بعد قيام المواطنين بالتوجه إلى مركز تطعيم المديرية فور التسجيل الإلكتروني على موقع وزارة الصحة دون انتظار موعد للتطعيم، وقيام الفريق الطبي بالمديرية، وفريق مركز المعلومات، باستكمال كافة إجراءات التسجيل الإلكتروني والتطعيم، وذلك تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن ذلك يأتي ضمن خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة ، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ورعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مؤكداً إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم واستخراج الشهادات المعتمدة للمسافرين، وانهاء كافة الإجراءات اللازمة لذلك، تيسيراً على المواطنين.

كما أوضح أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولار لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية بلغت ٣٠ مركز طبي، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بلغت ٣١ مركز طبي للمواطنين المقيمين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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