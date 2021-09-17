رئيس مدينة مطوبس يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات

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نظم مجلس مدينة مطوبس اليوم الجمعه، حملات موسعه لإزالة الإشغالات، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة، بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوي الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدميه المقدمه للمواطنين.

قام ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بجوله مرورية داخل شوارع المدينه وتفقد فيها شارعي بور سعيد وداير الناحية، وتم رفع الاشغالات وفتح الطريق امام المرور ،واكد انه لاتهاون مع أي تعدى على الطريق العام، وطلب برفع كفاءة الطريق المؤدى للمركز التكنولوجي.

كما قام ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس،بجوله تفقديه بقرى مركز ومدينة مطوبس ،وتفقد عزبة عمرو التابعه للوحده القرويه بمنية المرشد واثناء جولته بالقريه استوقفه احد المواطنين وقدم له شكوى عن وجود مقابر قام ببنائها احد المواطنين تعوق الطريق داخل مقابر عزبة عمرو،و قام على الفور بالمعاينه على الطبيعه ،ولاحظ ان الجبانه تعوق الطريق وامر بازاله الجبانه وفتح الطريق داخل المقابر،وتبين ان الجبانه حديثة البناء ولايوجد بها أي شئ ،وقام بازاله جميع التعديات على الطريق العمومى من امام المقابر وفتح الطريق للمرور.

كما قام ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بالتنسيق مع الاداره الهندسيه ببنى بكار بازالة ملعب خماسى على الاراضى الزراعيه بنطاق بنى بكار على مساحة ١٠٠٠ متر تقريبا بنطاق جمعية الفتح الزراعيه وتمت ازالة المخالفه بمعدات وحدة بنى بكار.

مدينة مطوبس

مدينة مطوبس

مدينة مطوبس