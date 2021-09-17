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رئيس مركز ومدينة دسوق يتابع أعمال رصف الشوارع

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رئيس مركز ومدينة دسوق يتابع أعمال رصف الشوارع رئيس مركز ومدينة دسوق يتابع أعمال رصف الشوارع

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تابع اليوم الجمعة المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بدء أعمال التمهيد والتجهيز لأعمال وإزالة الأجناب المرتفعه والمطبات وكشف البيارات المرصوف عليها بمدخل مدينة دسوق بامتداد شارع الشركات، بداية من ميدان زويل حتى نهاية الشارع أمام مستشفى المبرة، وذلك تهميدا لوضع طبقة الأساس والرصف الجيد قبل وضع طبقة السن، والتأكد من صلاحية البينة التحتية من مياه وصرف وغاز وكهرباء وتلفونات الــــــخ .

وقال رئيس المدينه لقد تم بدء الأعمال صباح اليوم لرفع كفاءة المدخل، وذلك بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق، وذلك بحضور نواب رئيس المركز والمدينة احمد عيسى، المحاسب احمد سلطان، رؤساء الأحياء اشرف داود، وليد فاروق ونوابهم والمتابعة الميدانيه والادارة الهندسية، إدارة المشروعات المهندس اشرف سعود وفريق العمل المعاون.

المصرى اليوم

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