برشلونة الإسباني يختار 3 لاعبين من دوري المدارس لـ"تجربة احترافية"

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تلقّت إدارة مشروع دوري المدارس طلبًا من نادي برشلونة الإسباني لإجراء تجارب ميدانية لمدة شهر للاعبي فريق نخبة دوري المدارس؛ وهم: عبدالرزاق عواجي، وبهيان القحطاني، وفيصل عبدالرزاق، بعد حضورهم الفني اللافت مع زملائهم اللاعبين في المعسكر الإعدادي الذي أقيم مؤخرًا لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس في مدينتَيْ مدريد وبرشلونة.

وسيلتحق اللاعبون عبدالرزاق عواجي وبهيان القحطاني وفيصل عبدالرزاق، بنادي برشلونة أواخر الشهر الجاري؛ حيث يلعب عواجي في مركز الجناح الأيسر وهو من إدارة تعليم محافظة جدة، ويلعب القحطاني في مركز الظهير الأيمن وهو من إدارة تعليم منطقة الرياض، فيما يلعب فيصل عبدالرزاق في مركز الظهير الأيسر وهو من إدارة تعليم المدينة المنورة.

وكان المعسكر الإعدادي لفريق نخبة لاعبي دوري المدارس -الذي أقيم في مدينتي مدريد وبرشلونة- شهد حضورًا ومتابعة لكشافي عدة أندية إسبانية منها نادي برشلونة؛ إذ لعب الفريق تجارب ودية مع فرق ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبرشلونة وC.E.EL Catllar "تحت سن 17"؛ حيث قال مدرب فريق نخبة لاعبي دوري المدارس الإسباني ياغو أغالير: "جميع اللاعبين لديهم مواهب وإمكانيات بدنية عالية، وقد أظهروا ذلك طيلة مرحلتَي المعسكر الإعدادي، وقدموا عطاءات أكّدت كفاءتهم".

وأضاف: "اختيار نادي برشلونة -صاحب النظرة الفنية الثاقبة في المواهب الكروية- للثلاثي عبدالرزاق عواجي وبهيان القحطاني وفيصل عبدالرزاق، تأكيد على أن فريق دوري المدارس زاخر بنخبة من اللاعبين الموهوبين، وأتمنى لهم جميعًا التوفيق وأن نشاهدهم في مختلف الأندية في السعودية وفي أوروبا، خاصةً أن اللاعب السعودي يستحقّ ذلك؛ لكونه يمتلك الموهبة والإمكانيات والقابلية للتطوير، وهو يستحقّ الاحتراف المبكّر خارج بلاده".

يذكر أن دوري المدارس -وهو أحد مشاريع وزارة الرياضة الذي تنفّذه بالتعاون مع وزارة التعليم- بدأ عام 2019 على مستوى المملكة، ويُعنى بلاعبي كرة القدم في مدارس التعليم العام من خلال مشاركتهم في دوري سنوي يقام وفق أسس تنظيمية إدارية وفنية، لإعداد جيل جديد ذي كفاءة عالية لرياضة كرة القدم السعودية.