تفاصيل جديدة في قضية انتحار فتاة مول سيتي ستارز .. خططت للموت بهذه الطريقة

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لحظة سقوط الفتاة

مشرحة زينهم انتهت من أعمال تشريح جثمان م م 23 سنة، الطالبة في كلية طب الأسنان، والتي انتحرت في مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

وأظهرت التحقيقات أن الفتاة رتبت للانتحار داخل المول قبل 24 ساعة من التخلص من حياتها، وأنها اختارت مكان الانتحار وهو المكان الذي قفزت منه في الطابق السادس من أمام صالة المطاعم، وأنها استخدمت المقعد و«الترابيزة» لسرعة القفز من على الحاجز الزجاجي .

وشيعت جنازة فتاة مول سيتي ستار المنتحرة ظهر الجمعة 17 – 9 -2021، من مسجد السيدة نفيسة، وسط انهيار أقاربها وأصدقائها. وظهرت والدة الفتاة التي تدعى ميار محمد، في حالة يرثى لها، إذ كانت منهارة وتمسك بالنعش الذي يحمل جثمان ابنتها.

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