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الجيزة : غلق كلي لكوبري ترسا الجديد في الاتجاهين لمدة ٥ أيام

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الجيزة : غلق كلي لكوبري ترسا الجديد في الاتجاهين لمدة ٥ أيام الجيزة : غلق كلي لكوبري ترسا الجديد في الاتجاهين لمدة ٥ أيام

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تعلن محافظة الجيزة عن البدء في أعمال تركيب الفواصل العرضية لكوبرى ترسا الجديد في الإتجاهين والذي يربط الحركة المرورية بين طريق المنصورية وشارع انور السادات (ترسا سابقاً). وتشير محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم غلق كلى لكوبرى ترسا الجديد في الإتجاهين وذلك لمدة (٥) أيام إبتداء مـن الساعه ١٢ صـبـاح يـوم الجمعـة الموافـق ١٧ / ٩/ ٢٠٢١ حتـى يـوم الثلاثاء الموافق ٢١ / ٩ /٢٠٢١ .

وتشير محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الاتية:

-حركة المركبات القادمة من طريق المنصورية وترغب بالسير إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) تسلك الطريق السطحي للكوبرى مروراً بشارع ترعة وشارع اللبيني وطريق المريوطية ثم إستكمال السير الى محور أنور السادات .

- حركة المركبات القادمة من محور أنور السادات (ترسا سابقاً) وترغب بالسير اتجاه طريـق المنصورية تسلك الطريق السطحي للكوبرى مـروراً بطريـق المريوطيـة وشارع اللبيني وشارع ترعة السيسي ثم استكمال السير الى طريق المنصورية.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية بالمتابعه الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية المنفذة وإزالة اي معوقات.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل كما قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركه المرورية بمحيط منطقة الغلق.

المصرى اليوم

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