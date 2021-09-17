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وكانت مشرحة زينهم انتهت من أعمال تشريح جثمان م ، م 23 سنة، الطالبة في كلية طب الأسنان، والتي انتحرت في مول سيتي ستارز بمدينة نصر. وأظهرت التحقيقات أن الفتاة رتبت للانتحار داخل المول قبل 24 ساعة من التخلص من حياتها، وأنها اختارت مكان الانتحار وهو المكان الذي قفزت منه في الطابق السادس من أمام صالة المطاعم، وأنها استخدمت المقعد و"الترابيزة" لسرعة القفز من على الحاجز الزجاجي.

فيديو جديد يكشف لحظة انتحار فتاة مول «سيتي ستارز» في مدينة نصر

وشهد مول سيتي ستارز بالقاهرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، حادثًا بشعًا، حيث فوجئ رواد مول سيتي ستارز بصوت سقوط فتاة من الأدوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

وتجمع العشرات من الرواد حول جثة الفتاة، وتم إبعادهم بمعرفة الأمن الإداري في المكان، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبينت وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.

وحسب تحريات الجهات الامنية فإن الفتاة تدعى م.س (23 عاما) ألقت نفسها من الدور السادس داخل مول سيتى ستارز بنفس المنطقة، وتم نقلها لمستشفى رابعة العدوية وتوفيت فور وصولها.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى إحدى صديقات الفتاة المنتحرة وتدعى نيرة. س(23 عاما) طالبه بكليه طب الأسنان ومقيمه في الرحاب بالتجمع الأول في القاهرة الجديدة.

و قالت صديقة الفتاة رحمها الله في استجواب أجهزة الأمن لها إنها كانت بصحبة الفتاة المنتحرة داخل أحد الكافيهات بمول سيتى ستارز حتى الساعة الخامسة مساء الأربعاء . وانصرفت وتركتها بمفردها وأضافت فى تصريحات صحفية لها أنها أخبرتها برغبتها في الانتحار لكنها لم تأخذ كلامها على محمل الجد.

تشييع جنازة فتاة سيتي ستارز من مسجد السيدة نفسية

تشييع جنازة فتاة سيتي ستارز من مسجد السيدة نفسية

تشييع جنازة فتاة سيتي ستارز من مسجد السيدة نفسية

تشييع جنازة فتاة سيتي ستارز من مسجد السيدة نفسية