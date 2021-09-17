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الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم لبنان حال تنفيذ إصلاحات

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الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم لبنان حال تنفيذ إصلاحات الاتحاد الأوروبي يبدي استعداده لدعم لبنان حال تنفيذ إصلاحات

جي بي سي نيوز :- جدد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، تعهده بمساعدة لبنان في حال قامت الجديدة بتنفيذ إصلاحات مهمة.

جاء ذلك على لسان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، في جلسة حول لبنان في البرلمان الأوروبي.

وحث بوريل، رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي باعتبارها "السبيل الوحيد لتجنب الانهيار المالي الذي بات قاب قوسين أو أدنى".

وأضاف: "مستعدون لمواصلة المساعدة إذا اتخذت الحكومة الجديدة تدابير وإصلاحات حاسمة".

وأشار إلى أن أكثر من نصف الشعب في لبنان يعاني الفقر، وأنه من غير المفاجئ ازدياد الهجرة من هذا البلد.

ولفت إلى تعذر توفير الكهرباء لأكثر من ساعة في اليوم في بعض المناطق، ووجود مشاكل في والخبز والأدوية والخدمات الصحية.

والجمعة، تشكلت الحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي عقب 13 شهراً من التعثر عقب استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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