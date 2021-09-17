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عميد "تقنية أبها" تزامنًا مع يوم الوطن: المملكة تشهد نهضة كبرى

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عميد "تقنية أبها" تزامنًا مع يوم الوطن: المملكة تشهد نهضة كبرى عميد "تقنية أبها" تزامنًا مع يوم الوطن: المملكة تشهد نهضة كبرى
رفع أسمى التهاني للملك وولي عهده مبلورًا تكاتف القيادة والشعب

عميد

رفع عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ولأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، ولمحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الواحد والتسعين.

وقال "آل زيدان"، إن اليوم الوطني يأتي ووطننا يشهد نهضة تنموية كبرى، وتكاتفًا بين قيادتنا الحكيمة والشعب وتعزيز اللحمة الوطنية نحو البناء وتنمية الإنسان وتكريس علاقات الأمن والسلام، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الرامية لزيادة معدلات النمو وتطوير الإنسان وتنميته والاستثمار في تأهيله بالمعارف والمهارات.

وتابع: "أولت القيادة الحكيمة الاهتمام بجميع ما من شأنه الحفاظ على صحة الإنسان وأيضًا الاهتمام بجميع المجالات وتوفير احتياجات المجتمع السعودي ودعم واهتمام القيادة الرشيدة لقطاع التدريب التقني والمهني وإبراز دورها الفعّال في تنمية الصناعة المحلية، والإسهام في النهوض بأهم العوامل وهو العنصر البشري".

وأختتم ­"آل زيدان" داعياً الله أن يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يوفق قيادة هذا البلد المعطاء لكل خير، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتنمية والرخاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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