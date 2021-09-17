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محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكوبري مبارك وعمر أفندي

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محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكوبري مبارك وعمر أفندي محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بكوبري مبارك وعمر أفندي

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قام اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، بجولة ميدانية بشبين الكوم، بدأت بتفقد الأعمال النهائية لصيانة ورفع كفاءة كوبرى مبار ك ومتابعة انتظام الحركة على الكوبري باعتباره شريان حيوي يربط بين أحياء مدينة شبين الكوم، مشيرا إلى أنه تم إنجاز أعمال تطوير الكوبري في فترة وجيزة من خلال تكثيف الأعمال موجها بسرعة إنهاء أعمال الدهانات والتجميل، يأتي هذا ضمن خطة التطوير التي تشهدها مدينة شيبن الكوم.

كما استكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد كوبري عمر أفندي ومتابعة الانتهاء من وضع طبقة أسفلتية جديدة تساهم في رفع كفاءته مشددا بالمتابعة الدورية وعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش الكوبري ورفع أي إشغالات فورا مشيرا إلى تعيين حراسة أمنية على الكباري على مدار الساعة منعا لوجود أي إشغالات والحفاظ على المظهر الجمالي.

وتابع محافظ المنوفية أعمال رفع كفاءة وصيانة وإصلاح كوبري القاصد للوقوف على الوضع الحالي ونسب تنفيذ الأعمال مشدداً على ضرورة تسريع الأداء وتكثيف الجهود للانتهاء من رفع كفاءته حفاظاً على مصالح المواطنين باعتباره مدخل حيوي لمدينة شبين الكوم .

وأضاف محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم لإحداث نقلة نوعية للخدمات المقدمة للمواطنين .

المصرى اليوم

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