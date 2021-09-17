أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان -
انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف -
أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي -
أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تنفيذ 30 حالة تعدى خلال يوم واحد و 188 حالة منذ بدء الموجة 18 بالمنوفية

Print
تنفيذ 30 حالة تعدى خلال يوم واحد و 188 حالة منذ بدء الموجة 18 بالمنوفية تنفيذ 30 حالة تعدى خلال يوم واحد و 188 حالة منذ بدء الموجة 18 بالمنوفية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بأنه تم إزالة 29 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 727م2 وعدد حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة وحتى الآن 188 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ 63 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1954.5م2 و125 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 14 فدان و1 قيراط و5 سهم .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ 18 وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظاً على الصالح العام وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان

انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف

انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف

أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي

أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي

أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا

أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا