تنفيذ 30 حالة تعدى خلال يوم واحد و 188 حالة منذ بدء الموجة 18 بالمنوفية

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صرح اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، بأنه تم إزالة 29 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة 727م2 وعدد حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء تنفيذ الموجة وحتى الآن 188 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ 63 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1954.5م2 و125 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 14 فدان و1 قيراط و5 سهم .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بإستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن الموجة الـ 18 وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظاً على الصالح العام وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة .