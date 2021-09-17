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جامعة طنطا: صرف 1800 جنيه مكافأة للعاملين من صندوق تحسين الأحوال

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جامعة طنطا: صرف 1800 جنيه مكافأة للعاملين من صندوق تحسين الأحوال جامعة طنطا: صرف 1800 جنيه مكافأة للعاملين من صندوق تحسين الأحوال

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن صرف مبلغ 1800 جنيه لمرة واحدة لكافة العاملين بالجامعة من صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية.

وذكر رئيس جامعة طنطا، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ قرار مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية في إجتماعه الأخير بتاريخ 10 أغسطس 2021.

وكشف المحاسب أحمد رشاد أمين عام جامعة طنطا، أن المبلغ المقرر سيتم صرفه لكل من هو على رأس العمل بتاريخ 10 أغسطس 2021، وللسادة العاملين القائمين بإجازات مرضية، والمنقولين والمنتدبين من جامعة حكومية لأخرى، والمعينين الجدد والمنقولين والمنتدبين من جهات أخرى للعمل بالجامعات الحكومية بعد مرور عام من تاريخ تعيينه أو نقله أو ندبه.

وأضاف أمين عام الجامعة، أنه تقرر الصرف أيضًا للعاملين المؤقتين الذين تم تثبيتهم وتعيينهم على درجة دائمة بالجامعة باعتبارهم ليسوا تعيينًا جديدًا، كما يصرف للعاملين المؤقتين المتعاقد معهم حتى 30 / 6/ 2016، وللعاملين القائمين بإجازات لبعض الوقت، وفق نسبة أيام العمل الفعلية.

المصرى اليوم

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