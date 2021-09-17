أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان -
انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف -
أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي -
أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعد قرار الـ3 جنيه لغير المسافر.. غرامات تنتظر راكب القطارات إذا خالف التعليمات

Print
بعد قرار الـ3 جنيه لغير المسافر.. غرامات تنتظر راكب القطارات إذا خالف التعليمات بعد قرار الـ3 جنيه لغير المسافر.. غرامات تنتظر راكب القطارات إذا خالف التعليمات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فعّلت هيئة السكة الحديد قرار فرض رسم دخول المحطات لغير المسافرين بتحصيل مبلغ ٣ جنيهات بدلا من جنيه، وذلك اعتبارا من يوم ١٢ سبتمبر الجارى، بهدف منع الزحام على الارصفه والمحطات.

وترصد «المصري اليوم» أنواع الغرامات التي يجب أن يتجنبها الراكب الذي يخطط لاستخدام القطارات، وتراوحت الغرامات من ١٥ إلى ٦٠٠ جنيه.

وتنقسم الغرمات ما بين استخدام القطار بدون تذكرة تتراوح الغرامة ما بين ١٥ و١٠٠ جنيه، وتتصاعد الغرامة لتصل إلى ٤٢١ جنيها في حال استصحاب القطط والكلاب أو أي نوع من الحيوانات الأليفة، وتصل أقصي الغرامة إلى ٦٠٠ جنيه في حال الركوب على ظهر القطار.

وأما عن الجدول الكامل للغرامات فهو كالتالي:

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان

انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف

انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف

أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي

أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي

أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا

أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا