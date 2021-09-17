بعد قرار الـ3 جنيه لغير المسافر.. غرامات تنتظر راكب القطارات إذا خالف التعليمات

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فعّلت هيئة السكة الحديد قرار فرض رسم دخول المحطات لغير المسافرين بتحصيل مبلغ ٣ جنيهات بدلا من جنيه، وذلك اعتبارا من يوم ١٢ سبتمبر الجارى، بهدف منع الزحام على الارصفه والمحطات.

وترصد «المصري اليوم» أنواع الغرامات التي يجب أن يتجنبها الراكب الذي يخطط لاستخدام القطارات، وتراوحت الغرامات من ١٥ إلى ٦٠٠ جنيه.

وتنقسم الغرمات ما بين استخدام القطار بدون تذكرة تتراوح الغرامة ما بين ١٥ و١٠٠ جنيه، وتتصاعد الغرامة لتصل إلى ٤٢١ جنيها في حال استصحاب القطط والكلاب أو أي نوع من الحيوانات الأليفة، وتصل أقصي الغرامة إلى ٦٠٠ جنيه في حال الركوب على ظهر القطار.

وأما عن الجدول الكامل للغرامات فهو كالتالي: