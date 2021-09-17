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حذر النائب محمد طايع، عضو مجلس النواب، من تكديس بعض المستوردين والتجار من الآن لبضائع غير مطابقة للمعايير، قبل تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بمنع دخول البضائع غير المتوافقة مع المعايير الأوروبية لمصر.

وقال النائب في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»، إن قرار الرئيس لرفع جودة المنتجات الموجودة في السوق المصرية، تهدد بعض المستوردين والتجار، الذين استحلوا بيع منتجات رديئة، نظراً لقلة سعرها، وهو ما تسبب في إغراق السوق المصرية بمنتجات لا تستحق الاستخدام، لكنها حققت أرباحاً طائلة لهؤلاء المستوردين والتجار، وأثرت سلباً على السوق المصرية ومنافسة المنتج المحلي.

وأضاف النائب، أن بعض التجار والمستوردين، خاصة مستوري قطع غيار السيارات بدءوا في تخزين بضاعتهم، لحين تطبيق قرار منع إستيرادها، ليحققوا بها أرباح كبيرة، «فمعروف أن المنتجات الأوروبية أو صاحبة الجودة العالية ستكون أسعارها أكبر، ومع منع دخول المنتجات الرديئة سيرتفع سعرهاً نسبياً نظراً لشحها في السوق بعد تنفيذ القرار».

وأشاد النائب بالقرار واعتبره بداية لخلو مصر من المنتجات الرديئة والتي جلبها التجار وأغرقوا بها الأسواق، وفرصة للمصانع والمنتجات المصرية للمنافسة مع المنتجات ذات الجودة العالية .