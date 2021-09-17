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وزيرا المالية والتجارة والصناعة يشهدان افتتاح معرض «صنع في بورسعيد»

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وزيرا المالية والتجارة والصناعة يشهدان افتتاح معرض «صنع في بورسعيد» وزيرا المالية والتجارة والصناعة يشهدان افتتاح معرض «صنع في بورسعيد»

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شهد وزيرا المالية والتجارة والصناعة محمد معيط، ونيفين جامع، وفايزة أبوالنجا مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي، اليوم الجمعة، افتتاح معرض صنع في بورسعيد، على هامش منتدى بورسعيد الاقتصادى الذي يختتم أعماله الجمعة وسط حضور كثيف من كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين ونواب البرلمان.

واستعرض الحاضرون قبل افتتاح المعرض بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان فيلما تسجيليا للمحافظة وأنشطتها الصناعية.

أقيم المعرض في شارع طرح البحر قرب المركز الثقافي ضم المعرض 48 جناحا قدم فيها 26 عارضا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية في بورسعيد، ضمت العروضات عدة منتجات منها: «الحلويات، ومنتجات الألبان، والدهانات، والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، والعطور والبخور، والمصنوعات الجلدية، والزيوت، والمنسوجات، والبطاريات، والأدوات الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات».

وزيرا المالية والتجارة والصناعة وفايزة أبو النجا مستسار رئيس الجمهورية للأمن القومي يشهدون افتتاح معرض صنع فى بورسعيد
وزيرا المالية والتجارة والصناعة وفايزة أبو النجا مستسار رئيس الجمهورية للأمن القومي يشهدون افتتاح معرض صنع فى بورسعيد
وزيرا المالية والتجارة والصناعة وفايزة أبو النجا مستسار رئيس الجمهورية للأمن القومي يشهدون افتتاح معرض صنع فى بورسعيد

المصرى اليوم

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