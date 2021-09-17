اَخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم فهمي بعد إصابته بجلطة في الرئة

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تسبب الفنان كريم فهمي، في قلق الجمهور عليه، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة، خلال الساعات الماضية حيث أصيب بجلطة على الرئة تم على إثرها دخوله العناية المركزة.

وكشف برنامج «et بالعربي»، اَخر تطورات الحالة الصحية للفنان كربم فهمي، فهي مستقرة حالياً، فهو يخضع للعلاج والمراقبة لحين اسقرار الحالة تماماً والأطمئنان عليه لعدم حدوث أي مضاعفات .

وكانت مصممة الأزياء والفنانة الشابة ندى أكرم، قد نشرت أمس صورة للفنان كريم فهمى وهو يرقد على سرير بأحد المستشفيات، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكشفت عن تعرضه لوعكة مرضية، أدت لنقله للمستشفي على الفور، وعلقت على الصورة قائلة «إن شاء الله تعدى على خير وتقوم بالسلامة».

وعاد كريم فهمي من مدينة أبوظبى الإماراتية بعد حصوله على الإقامة الذهبية هناك، حيث احتفل كريم بذلك على حسابه بموقع «إنستجرام» ونشر صورا له بصحبة المطرب رامي جمال من أبوظبى وعلق قائلا: «جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كل شكري واحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا».