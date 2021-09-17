بالأسماء..إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب سيارة بمطروح

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أصيب سبعه أشخاص فى حادث انقلاب سيارة كانت تقلهم بطريق رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمحافظة مطروح، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى قسم الطواريء بمستشفى رأس الحكمة لتلقي العلاج هناك وتقديم الإسعافات الأولية لهم .

و المصابين هم :

- شريف عبد النبي احمد السن 37 ، مصاب باشتباه كسر بالضلوعز

- مني محمود أحمد سن٣٥، مصابة بكدمات متفرقه بالجسم.

- محمد عبد النبي أحمد سن ٢٩، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم.

- الطفل زين شريف عبد النبي أحمد سن ٣، مصاب بكدمه بالرأس.

- وعبد النبي احمد عبد الرحيم السن٦٣، بكدمات متفرقه بالجسم واشتباه كسر بالضلوع و الفقرات القطنية.

- الطفل حمزه شريف عبد النبي 5 سنوات، بكدمات متفرقه بالجسم.

- الطفل سيف شريف عبد النبي، ٧ سنوات بكدمات متفرقه بالجسم.

وعنوان المصابين جميعا القاهرة، وجاري عمل باقي الفحوصات اللازمه للمصابين.