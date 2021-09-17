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محافظ بني سويف يناشد المواطنين تسجيل بياناتهم بحملة «معًا نطمئن»

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محافظ بني سويف يناشد المواطنين تسجيل بياناتهم بحملة «معًا نطمئن» محافظ بني سويف يناشد المواطنين تسجيل بياناتهم بحملة «معًا نطمئن»

ناشد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المواطنين بأهمية التردد على حملة (معًا نطمئن.. سجل الآن)، والتي دشنتها الأربعاء الماضى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع وحث المواطنين على تسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح، ضمن الخطة الدولة لتوسيع قاعدة تطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال التسجيل على الرابط التالي: (https://www.egcovac.mohp.gov.eg).

وأشاد المحافظ بالحملة التي يتم تنفيذها في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح ، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وتستهدف تغيير اتجاهات المواطنين المترددين في الحصول على اللقاحات، وحثهم على تبني سلوكيات إيجابية بالإقبال على التطعيم، لافتاً إلى أن الحملة ستجوب الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات ومحطات القطارات، حيث تم تجهيز عدد من مراكز الشباب بالمحافظة لتلقي المواطنين اللقاح بعد التسجيل بالحملة، وذلك بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح

وأشار المحافظ إلى أنه من المقرر أن تصل الحملة التوعوية محافظة بني سويف«غداً السبت»،ضمن برنامجها الميداني الذي يستمر 10 أيام تجوب خلالها كافة محافظات الجمهورية من الساعة 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساء، من خلال أتوبيسات مجهزة تضم فرق التواصل المجتمعي ،تم تدربيهم للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم والعمل على تذليل أية عقبات تعوق إتمام عملية التطعيم، فيما يبدأ العمل في التسجيل وتلقى اللقاح بداية من بعد غد الأحد بمراكز الشباب التي اختيارها على مستوى مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أنه «تنفيذا لتوجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم، تم عقد اجتماع تنسيقي برئاسة نائب المحافظ د. عاصم سلامة وبحضور وكيلي وزارتي التضامن والشباب والرياضة، وتم الاتفاق على توفير 8 أوتوبيسات بمراكز ومدن المحافظة،منها 2 بمركز بني سويف،وأوتوبيس بكل مركز،و10 متطوعين من التضامن و5 متطوعين من الشباب والرياضة بكل أوتوبيس من فرق التواصل الاجتماعي، مزودين بأجهزة تابلت متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإليكتروني لتلقى اللقاح،بجانب تخصيص 7 من مراكز الشباب على مستوى المحافظة بواقع مركز شباب بكل مركز إداري لتلقى اللقاح منعا للتزاحم وهي (مركز شباب العبور بمدينة بني سويف، نادي بوش الرباضي، مركز شباب جزيرة ببا، مركز شباب الفشن، مركز شباب مدينة اهناسيا، مركز شباب الواسطى، نادي سمسطا الرياضي).

المصرى اليوم

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