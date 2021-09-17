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وفد جامعة المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز العدوة

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وفد جامعة المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز العدوة وفد جامعة المنيا يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بمركز العدوة

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أعلن اللواء محمد محمود عزت، رئيس مركز العدوه، شمال المنيا، قيام وفد جامعة المنيا بتفقد مشروعات المبادرة الرئيسية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري ، حيث شملت الجولة زيارة ميدانية للقرى المدرجة بالمبادرة .

قال الدكتور مصطفي عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، جولة وفد الجامعة لمركز العدوه، ضمن برنامج زيارات ميدانية، لطلاب الجامعة، لمشروعات مبادرة حياة كريمة، بقري المحافظة، والتي تتم بأشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب . حيث انطلقت الزيارات أول الشهر الجاري. لتشمل جميع مراكز العدوه الخمس المدرجة بمبادرة " حياة كريمة " .

من جانبه أشاد المحافظ اللواء أسامة القاضي، ببرنامج الزيارات للقرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة، وذلك لمعايشة أبناء المحافظة، والجامعة ما يتم تطويره وانجازه ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح ، رئيس الجمهورية، الشهر الماضي .

المصرى اليوم

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