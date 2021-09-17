أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان -
انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف -
أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي -
أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

عادل الغضبان يفتتح معرض «صنع في بورسعيد»

Print
عادل الغضبان يفتتح معرض «صنع في بورسعيد» عادل الغضبان يفتتح معرض «صنع في بورسعيد»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، معرض «صنع في بورسعيد» المقام على هامش منتدى بور سعيد الاقتصادي الذي استمر ليومين تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

حضر الافتتاح عدد من نواب الشعب ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب وأكثر من مئة من رجال المال والأعمال وخبراء التنمية. أقيم المعرض في شارع طرح البحر قرب المركز الثقافي ضم المعرض 48 جناحا قدم فيها 26 عارضا منتجات مصانعهم المقامة بالمنطقة الصناعية في بورسعيد، ضمت العروضات
عدة منتجات منها: «الحلويات، ومنتجات الألبان، والدهانات، والمواد الغذائية، والملابس الجاهزة، والعطور والبخور، والمصنوعات الجلدية، والزيوت، والمنسوجات، والبطاريات، والأدوات الكهربائية، والكرتون، وفرش السيارات».

كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد أكد في كلمته في ختام جلسات وورش العمل بالمنتدى المنتدى متابعته الشخصية والدقيقة لقضايا ومشكلات المستثمرين على أرض المحافظة. وقال الغضبان: «كان لدينا 108 مصانع متعثرة، وأن هذا العدد قد انخفض لـ 45 مصنعا فقط، ومازلنا نعمل حتى الآن على الباقين، ووجه الغضبان الشكر للبنك المركزي والبنوك المصرية على المساعدة في إنجاز هذا الأمر.

وأكد الغضبان أن هناك تكليفات بالمتابعة الدقيقة جدًا من جميع أجهزة المحافظة لكل ما يتم على أرض الواقع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان

انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف

انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف

أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي

أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي

أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا

أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا