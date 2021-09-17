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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف منطقة جازان بطائرات مفخخة

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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف منطقة جازان بطائرات مفخخة الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف منطقة جازان بطائرات مفخخة
استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف منطقة جازان بطائرات مفخخة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمنطقة جازان بالمملكة العربية الشقيقة، من خلال طائرات بدون طيار مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعيًا المجتمع الدولي؛ لاتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، مؤكدًا أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيداً خطيراً، ودليلاً جديداً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدّد البيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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