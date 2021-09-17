أخبار عاجلة

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان -
انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف -
أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي -
أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا -
أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 23 - 9 - 2021 -
"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تجديد عقد محمد صلاح .. كلوب يثير قلق جماهير ليفربول حول مستقبل «مو» مع الريدز (تفاصيل)

Print
تجديد عقد محمد صلاح .. كلوب يثير قلق جماهير ليفربول حول مستقبل «مو» مع الريدز (تفاصيل) تجديد عقد محمد صلاح .. كلوب يثير قلق جماهير ليفربول حول مستقبل «مو» مع الريدز (تفاصيل)

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وعاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ليثير الجدل مرة أخرى بشأن ملف تجديد عقد محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني الأول. ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتزعم العديد من التقارير أن هناك أزمة بين اللاعب والنادي في مفاوضات التجديد.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: لا يوجد جديد بشأن مفاوضات التجديد مع صلاح، خصوصا من جانبي، فأنا لست متدخلا في هذه الأمور، أنا مهتم فقط بمدى جاهزية صلاح، فهو يعمل بشكل مناسب ويظهر في حالة جيدة.

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره كريستال بالاس في مواجهة تجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي السبت في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان

وزيرة التضامن تكرم الفريق الفائز فى بطولة الدورى الرياضى للمتعافين من الإدمان

انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف

انخفاض درجات الحرارة تدريجيًا حتى الثلاثاء .. حالة الطقس في بداية فصل الخريف

أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي

أحمد شوبير يكشف حقيقة تمرد لاعبي الأهلي

أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا

أو ل تعليق من ضياء السيد علي الفيديو المسرب ورسالته لشيكابالا