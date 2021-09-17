تجديد عقد محمد صلاح .. كلوب يثير قلق جماهير ليفربول حول مستقبل «مو» مع الريدز (تفاصيل)

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وعاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي ليثير الجدل مرة أخرى بشأن ملف تجديد عقد محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطني الأول. ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، وتزعم العديد من التقارير أن هناك أزمة بين اللاعب والنادي في مفاوضات التجديد.

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز: لا يوجد جديد بشأن مفاوضات التجديد مع صلاح، خصوصا من جانبي، فأنا لست متدخلا في هذه الأمور، أنا مهتم فقط بمدى جاهزية صلاح، فهو يعمل بشكل مناسب ويظهر في حالة جيدة.

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره كريستال بالاس في مواجهة تجمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي السبت في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة .