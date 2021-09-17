«شط إسكندرية يا شط الهوى»..توافد المئات على الكورنيش مع تحسن حالة الطقس (صور)

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شهد كورنيش الإسكندرية خاصة في مناطق وسط البلد الجمعة، إقبال كبير من جانب المواطنين الذين غلب عليهم الطابع الاسرى، للاستمتاع بالبحر، تزامنا مع اعتدال الطقس الذي يسود البلاد وهو «خريفى معتدل».

وسجلت درجات الحرارة العظمى وفقما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية 30 درجة والصغرى 23 فيما بلغت نسبة الرطوبة 59% وسرعة الرياح سجلت حوالي 23 كيلو في الساعة، ما ساهم في حدوث طقس معتدل يقارب الطقس الخريفي في انخفاض درجات الحرارة و«هبوب» نسمات باردة خاصة كلما تم الاقتراب من البحر.

وشهد طريق الكورنيش رواج كبير للباعة الجائلين خاصة بائعو غزل البنات والفريسكا والجيلاتى لبيع منتجاتهم للمواطنين ممن ينتظرون على صخور الكورنيش للاستمتاع بالبحر والأمواج والمناظر الطبيعية لمراكب الصيد والصيد اليدوى، فضلا عن انتشار مصورى الذكريات المعروفين بـ«مصورى الكورنيش»، لالتقاط الصور التذكارية للمرتادين خاصة القادمين من محافظات مجاورة .

ويعتبر كورنيش الاسكندرية بمثابة مصيف مجانى للغلابة ومحدودى الدخل، يمثل ملاذ يعتز به أبناء مدينة الإسكندرية، والمحافظات المجاورة ويعتبرونه مصيف مناسب وملائم للظروف الاقتصادية للخروج من ضيق الحياة إلى فضاء البحر بأمواجه الساحرة، مستعيدين إلى الاذهان ما تغنت به الفنانة فيروز، «شط إسكندرية يا شط الهوى... رحنا إسكندرية ورمانا الهوى».

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)

"شط إسكندرية يا شط الهوى" .. طقس "خريفى معتدل" وتوافد المئات على الكورنيش للاستمتاع بالبحر (صور)