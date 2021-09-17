وزير الرياضة يتابع معدلات إنجاز إنشاءات «النادي»

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،صباح اليوم الجمعة، بتفقد فرع نادي النادي بشيراتون؛ للتعرف على الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها على أرض الواقع وذلك في إطار حرصه على المتابعة الدورية لمعدل الإنجاز المحقق على مستوي إنشاءات المشروع الجاري إقامته،

وجه وزير الشباب والرياضة بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بمشروع فرع نادي النادي بشيراتون وفق التوقيتات المحددة على صعيد الإنشاءات الجديدة، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت القائمة .

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تنوع الإنشاءات المتواجدة بمشروع نادي النادي والخدمات التي يقدمها لأعضائه الأمر الذي يجعله إضافة للصروح الرياضية المتميزة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

ويتضمن مشروع نادى النادى بشيراتون مجموعة من البنية التحتية الشبابية والرياضية الجارى إنشاؤها، منها مبنى إدارى مزود بصالات الأنشطة الرياضية، وحمام سباحة أولمبي، وجيم رياضي، وملاعب كرة قدم، وملاعب متعددة الأغراض، ومناطق ألعاب ترفيهية، ومساحات خضراء، ومحالِ تجارية