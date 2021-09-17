سيدة في دعوى «الدفع لاالحبس»: «مش هسيبوه اللي ما أحبسه»

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«زوجى ظلمنى أنا وأولاده ورفض الانفاق علينا ،ومدت أيدى للقريب والغريب، عشان ولاده ما يناموش جعانين» هذا بداية ماقالته ربة منزل في دعوى «الدفع لا الحبس»التي أقامتها أمام محكمة الاسرة ضد زوجها عن متجمد نفقة قدرها 34 الف جنية .

وأضافت المدعية في دعواها أن زوجها ترك مسكن الزوجية دون سبب أو مبرر مقنع، ولم يسأل على أطفاله الثلاثة، وفى أول 5 أشهر تمكنت من الانفاق علىهم لكونها مدخره مبلغ مالى للأزمات، ظلت تنفق منه حتى إنتهى، وبدأت تلجأ إلى أشقائها للاقتراض منهم مبالغ مالية من اجل الانفاق

صمتت لحظات واستكملت حديثها بصوت مكلوم «عيشت أيام عصيبة في ذل واهانه بسبب زوج مستهتر لا يتحمل أي مسؤولية جعلنى أمد يدى لكل الناس، وأذهب إلى اشقائي لكى يتناول الطعام عندهم»، موضحة بعد عام من ترك مسكن الزوجية إكتشفت إنه ارتبط بزميلته في العمل، وأستأجرا لها شقة وتجهيزها للزواج فيها، وحصلت على صورة من عقد الايجار لارسال إنذارات دعوى النفقة عليها «.

و قالت قدمت لمحكمة أول درجة مفرادات راتبه خلال نظر المحكمة دعوى النفقة والتى قضت بالزامه بدفع مبلغ قدره 2900 جنية شهريا لاطفاله الثلاثة، واستئناف الزوج على الحكم إلا أن محكمة الاستئناف أيدت حكم أول درجة، ورغم هذا إلا انه رفض دفع قيمة النفقة لاولاده مما جعلنى أقبم دعوى الدفع لاالحبس .

وأضافت المدعية «لم أهتم بإقامة دعوى طلاق ضده لكونى لا أفكرفى الزواج من أي رجل أخر، لان حسب وصفها لايوجد رجل يطيق أولاده زوجته، ووالدهما نموذج واضح رافض يتحمل مسئولية أولاده اللى من صلبه»