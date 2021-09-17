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11 منطقة تسجل أقل من عشر إصابات بكورونا

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11 منطقة تسجل أقل من عشر إصابات بكورونا 11 منطقة تسجل أقل من عشر إصابات بكورونا
فيما سجلت منطقتا مكة والرياض أعلى معدل إصابات بكورونا بإجمالي 33 حالة انخفضت 11 منطقة أخرى تحت معدل الـ10 حالات بعد أن أعلنت وزارة الصحة تسجيل 75 حالات وتعافي 64 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2387 حالة منها 378 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546411 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535373 حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل 6 وحالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8651.

إصابات المناطق

مكة المكرمة 18

الرياض 15

المدينة المنورة 7

الشرقية 7

جازان 6

القصيم 5

تبوك 5

نجران 3

حائل 3

عسير 2

الحدود الشمالية 2

الجوف 1

الباحة 1


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