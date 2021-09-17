أخبار عاجلة

"كورونا" يُجبر "تويوتا" على تعليق إنتاج "لاند كروزر- 300" -
رئيس الوزراء يلتقي وفدا من كبار أعضاء الرابطة الأفريقية لمصنعي السيارات -
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان -
يواصل الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 -
"ممارسات القطاع غير الربحي والتنمية المستدامة" ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني 91 -
قبل 56 عامًا.. مرسوم ملكي بتحديد الأول من الميزان اليوم الوطني للمملكة -
جازان ..حالة أمطار رعدية تتواصل حتى 8 مساء -
جامعة الزقازيق توجه قافلة شاملة لقرية الدبيكى بالحسينية ضمن «حياة كريمة» -
معالجة هبوط أرضي بشارع 15 مايو في شبرا الخيمة (صور) -
اليابان تتعهد بالتبرع بـ30 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا لدول أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"

Print
السعودية تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021"
للمرة الثـانية على التوالي

السعودية تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021م، استضافة المملكة بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" للمرة الثانية على التوالي، وذلك في محافظة جدة، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 202 ، وبالتنسيق مع الاتحاد السعوي لكرة اليد، حيث تأتي إقامة هذه البطولة ضمن برنامج جودة الحياة.

ويشارك في البطولة التي ستحتضنها الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية 10 أندية يمثلون قارات العالم السبع، يأتي في مقدمتهم ممثلا المملكة "الدولة المستضيفة"، فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري "بطل آسيا"، ألبورغ الدنماركى "بطل أوروبا"، جامعة سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"، كال هيت سان فرانسيسكو "بطل أمريكا الشمالية والكاريبي"، بينيروس البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية والوسطى"، المصري "بطل إفريقيا"، برشلونة الإسباني "بطل النسخة السابقة"، بالإضافة إلى فريق ماغديبورغ الألماني الذي سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية في تصريح صحفي: "نسعد مجددًا باستضافة أكبر البطولات على مستوى الأندية لكرة اليد، وبمشاركة أبطال القارات للمرة الثانية على التوالي، وهي امتداد للبطولات والفعاليات التي تستضيفها بلادنا الغالية بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة، وحرص ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - نحو الوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف سموه: "كل التوفيق نتمناه لممثلينا فريقي النور والوحدة في هذه البطولة، وأهلاً وسهلاً بكافة الفرق المشاركة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وبإذن الله تظهر هذه النسخة بمستوى فني مميز يحظى بإعجاب عشاق هذه اللعبة الممتعة".

يشار إلى أن مدينة الدمام قد استضافت النسخة السابقة في العام 2019م، بعد أن فازت المملكة بحقوق الاستضافة لأربع نسخ على التوالي منذ العام2019م.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية .. اللون الأخضر في كل مكان

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

آل الشيخ: اليوم الوطني يجسد التاريخ الحافل بالمنجزات لقادة السعودية

بعد تخفيف عقوبته.. رئيس لجنة التظلمات: «راعينا الزمالك وأن شيكابالا لاعب كبير بالسن»

بعد تخفيف عقوبته.. رئيس لجنة التظلمات: «راعينا الزمالك وأن شيكابالا لاعب كبير بالسن»

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)

إضاءة مبنى السفارة السعودية في القاهرة باللون الأخضر (صور)