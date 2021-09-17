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للمرة الثـانية على التوالي

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021م، استضافة المملكة بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" للمرة الثانية على التوالي، وذلك في محافظة جدة، خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 202 ، وبالتنسيق مع الاتحاد السعوي لكرة اليد، حيث تأتي إقامة هذه البطولة ضمن برنامج جودة الحياة.

ويشارك في البطولة التي ستحتضنها الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية 10 أندية يمثلون قارات العالم السبع، يأتي في مقدمتهم ممثلا المملكة "الدولة المستضيفة"، فريقا النور والوحدة، إلى جانب أندية الدحيل القطري "بطل آسيا"، ألبورغ الدنماركى "بطل أوروبا"، جامعة سيدني الأسترالي "بطل أوقيانوسيا"، كال هيت سان فرانسيسكو "بطل أمريكا الشمالية والكاريبي"، بينيروس البرازيلي "بطل أمريكا الجنوبية والوسطى"، الزمالك المصري "بطل إفريقيا"، برشلونة الإسباني "بطل النسخة السابقة"، بالإضافة إلى فريق ماغديبورغ الألماني الذي سيشارك بدعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وبهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تصريح صحفي: "نسعد مجددًا باستضافة أكبر البطولات على مستوى الأندية لكرة اليد، وبمشاركة أبطال القارات للمرة الثانية على التوالي، وهي امتداد للبطولات والفعاليات التي تستضيفها بلادنا الغالية بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة، وحرص ومتابعة من سمو سيدي ولي العهد - حفظه الله - نحو الوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأضاف سموه: "كل التوفيق نتمناه لممثلينا فريقي النور والوحدة في هذه البطولة، وأهلاً وسهلاً بكافة الفرق المشاركة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وبإذن الله تظهر هذه النسخة بمستوى فني مميز يحظى بإعجاب عشاق هذه اللعبة الممتعة".

يشار إلى أن مدينة الدمام قد استضافت النسخة السابقة في العام 2019م، بعد أن فازت المملكة بحقوق الاستضافة لأربع نسخ على التوالي منذ العام2019م.