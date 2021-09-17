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الفنان كريم فهمى يتعرض لجلطة فى الرئة.. تفاصيل آخر ما قاله الأطباء.. ودعوات محبيه بالشفاء تنهال عليه

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