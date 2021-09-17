بينهم «السجود للكلب»و«الإتجار في الأعضاء البشرية»قضايا شغلت الراى العام الأسبوع الماضى

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شهد محاكم الجنايات والنيابات الأسبوع الماضى عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام من بينها قضية الاتجار في الأعضاء البشرية المتهم فيها 8

أشخاص يحملون الجنسيات المصرية والفلسطينية والأردنية، واجلتها المحكمة ل7 نوفمبر المقبل.، وكان المتهمين متهمين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة، الهدف منها الاتجار بالبشر لتحقيق منافع مادية، بأن استغلوا ضحايا من الذين يحتاجون الأموال واستأصلوا عضوا من أعضائهم البشرية «الكلية» لنقلها وزرعها لآخرين أجانب.

كما جاء بأمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة بهدف الاتجار بالبشر، تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية، تحقيقًا لأغراضهم، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة مع شخص طبيعي هو المجني عليه «فهد.م.ع»، بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «س. ب»، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، وقد ارتبطت تلك الجناية بالتعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن نقل المتهمون جميعًا عضوا من جسد المجني عليه «فهد. أ»، بأن اتفقوا معه على استئصال كليته، مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي، وكان ذلك التعامل نظير مقابل مادي وتعاملوا مع شخص طبيعي هو المجني عليه «حسام. ح»، قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة- بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه، مستغلين حاجته المادية وصولاً لاستئصال عضو من أعضائه البشرية «كليته» لنقلها وزرعها في آخر هو «غسان. ب»، بقصد تحقيق منفعة مادية.

كما أصدر النائب العام في واقعة «السجود لكلب»، المتهم فيها طبيبين، وموظف بالتنمر على ممرض واستعراض القوة والسيطرة عليه.قرارا باحالتهم محبوسين، للمحاكمة الجنائية، في اتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

كانت النيابة استمعت إلى أقوال الممرض عادل سالم، الذي تعرض للاعتداء من الطبيب في الواقعة، وقال إن الفيديو سبب له ولأسرته مشاكل نفسية خاصة بالمكان الذي يقيم فيه «أنا طبعًا مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي بمحافظة القليوبية».

وشهدت محكمة جنح القاهرة الجديدة، محاكمة 9 متهمين في واقعة انهيار عقار جسر السويس، والذي أسفر عن وفاة 25 شخصًا وإصابة آخرين من قاطني العقارات، والتي قررت مدأجل الحكم على المتهمين لجلسة 21 سبتمبر، وكشفت التحقيقات والتحريات وفاة 25 شخصًا من سكان وقاطني العقار، بينهم 9 مستأجرين سودانيين، وإصابة 24 آخرين.

وقالت النيابة، في بيان لها: «تلقينا إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة السبت الماضي، بانهيار عقارٍ بدائرة قسم شرطة السلام أول، ما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ النيابة لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه».

كما نظرت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة ربة منزل في اتهامها بعرض طفلة للبيع في قصر النيل.كانت النيابة وجهت للمتهمة تهمه استغلال طفلة مجهولة الاسم في تحقيق ربح إضافة إلى تعريض حياة المجني عليها للخطر وحرمان دون مسوغ قانوني من رؤية والديها.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمة أنشأت واستخدمت حسابا خاصا على تطبيق واتس آب والفيس بوك والماسنجر المستخدمين على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جرائمها.

وأفادت التحريات بأن المتهمة استغلت طفلتها وعرضتها للبيع مقابل 30 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنها التحريات أقرت بأنها صاحبة الحساب المستخدم في الاتفاق على بيع طفلتها.