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«صناعة النواب»: تقرير «الأمم المتحدة للتنمية» رصد إنجازات في 10 سنوات

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«صناعة النواب»: تقرير «الأمم المتحدة للتنمية» رصد إنجازات مصر في 10 سنوات «صناعة النواب»: تقرير «الأمم المتحدة للتنمية» رصد إنجازات في 10 سنوات

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قال النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في والذي جاء بعد نحو 10 سنوات من التقرير السابق، رصد انجازات ضخمة تتم في القاهرة وكافة المحافظات المصرية، بإرادة مصرية خالصة وقيادة سياسية وطنية تعمل على إحداث تغيير جذري في البلاد.

وأضاف رئيس «صناعة النواب» إن تسلم الرئيس وحضوره فعاليات إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، لحظة تاريخية تؤكد تقدير واحتفاء المجتمع الدولي بما حققته مصر من جهود لتعزيز التنمية البشرية فيها، ودعم أعمال البنية التحتية والعمران والنهضة على كافة المستويات.

وشدد عضو مجلس النواب، أن تقرير التنمية البشرية توقف أمام أعمال البنية التحتية وبناء المصانع وإنشاء الشركات، وإطلاق مشاريع صناعية وزراعية ضخمة، بجانب توجيه الاهتمام بتغيير حال المواطن المصري، سواء عبر مبادرة حياة كريمة أو اقامة المدن الجديدة، فتوفير سكن لائق وبيئة إنسانية مناسبة والقضاء على المناطق الخطرة والعشوائية، أكبر إنجاز تحققه أي دولة في مجال التنمية البشرية لأنه ينعكس على معيشة المواطن مباشرة.

المصرى اليوم

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