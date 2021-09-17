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«مياه المنيا» يفوز بالمركز الإول في دوري الشركات لكرة اليد

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«مياه المنيا» يفوز بالمركز الإول في دوري الشركات لكرة اليد «مياه المنيا» يفوز بالمركز الإول في دوري الشركات لكرة اليد

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فاز فريق مياه المنيا لليد في دورى الشركات والتى تم إقامتها بمحافظة بورسعيد بمشاركة، خمس شركات في بطولة الجمهورية رقم ٥٤ لسن ٤٥ عام.

وكان ترتيب الشركات المشاركة كالتالي مياه المنيا والتى حصلت على المركز الأول يليها الألومنيوم المركز الثاني، وهيئة قناة السويس المركز الثالث، والسكر والصناعات المركز الرابع، والإسكندرية لتداول الحاويات المركز الخامس.

من ناحية أخرى كرم المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا الفريق الفائز موجها الشكر لهم وأعضاء مجلس إدارة الفريق، مضيفا أن هذا الفوز يأتي تكليلا لجهود الشركة في المجالات المختلفة وتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بالرياضة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

المصرى اليوم

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