أوقاف الأقصر تستقبل الدفعة السابعة من لحوم صكوك الأضاحي

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أعلنت أوقاف الأقصر، بقيادة الشيخ محمد عبدالدايم، وكيل الوزارة، عن استقبال المديرية الدفعة السابعة من الدفعات المخصصة من قبل الوزراة للمديرية من لحوم صكوك الاضاحى لهذا العام، وقدرها 4 أطنان وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن ذلك في إطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذي توليه الدولة بكافة مؤسساتها لهذه الأسر وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة، موضحا أنه تم استقبال 28 طنا من لحوم صكوك الأضاحى حتى الآن وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف، بقيادة الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور مشروع لحوم صكوك الأضاحى.