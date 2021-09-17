الهلال السعودى فى مواجهة قوية أمام بيرسبوليس الايراني بربع نهائى أبطال آسيا

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أوقعت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، نادي الهلال السعودي في مواجهة قوية ضد بيرسبوليس الايراني.

وستجمع المواجهة الثانية في غرب آسيا، وفقا للقرعة، النادي السعودي الآخر "النصر" ونادي "الوحدة" الإماراتي في "ديربي" عربي.

أما على الجانب الآخر، فقد أسفرت قرعة شرق آسيا، عن مواجهة كورية جنوبية تجمع فريقي جنبوك هيونداي موتورز وأولسان هيونداي، أما المواجهة الثانية فستكون بين وبوهانستريلس الكوري الجنوبي وناغويا غرامبوس الياباني.

وتقام مباريات دور الثمانية والدور قبل النهائي لمنطقة غرب آسيا في السعودية، على أن تجري منافسات منطقة شرق آسيا في كوريا الجنوبية، وعلى أن تقام المباراة النهائية في السعودية يوم 23 نوفمبر المقبل.

يذكر أن "الهلال" السعودي بلغ هذا الدور على حساب الفريق الإيراني الآخر "استقلال طهران" بفوزه عليه (2-0)، بينما تأهل بيرسيبوليس إلى الدور برع النهائي على حساب الاستقلال الطاجيكي بفوزه عليه بهدف وحيد.

في حين فاز فريق الوحدة على مواطنه الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية، أما النصر فقد تغلب على تراكتور الإيراني بهدف وحيد.