بعد استبعاده من السوبر أمام طلائع الجيش .. محمد محمود حزين

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أبدى محمد محمود، لاعب الاهلى حزنه الشديد بعد خروجه من قائمة الفريق التى دخلت معسكر الإسكندرية إستعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقررة 21 سبتمبر الجارى فى كأس السوبر المصرى .

ورفض اللاعب مبررات بيتسو موسيمانى المدير الفنى بعدم جاهزية اللاعب فنيا خاصة أن المباراة صعبة وتحتاج لعناصر جاهزة فنيا وبدنيا وطالبه بالتركيز حتى يصل للفورمة التى تمكنه من الظهور بمستوى جيد خلال المباريات الرسمية المقبلة .



ووفقا لمصدر داخل الأهلى فان اللاعب يعيش حالة من القلق خوفا من إستمرار إستبعاده وعدم مشاركتة فى المباريات الرسمية المقبلة، فيما يواصل الأهلى تحضيراتة لمباراة السوبر بعد دخول الفريق فى معسكر مغلق بالاسكندرية ويركز موسيمانى خلال التدريبات اليومية على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بجانب تدريبهم على الجمل الفنية لضمان جاهزية جميع العناصر للمباراة .

وضمت قائمة الأهلي التى دخلت معسكر الإسكندرية محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود وحيد وأكرم توفيق ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وبدر بانون وأيمن أشرف وكريم فؤاد وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ووليد سليمان وصلاح محسن وعلي معلول وحمدي فتحي وأفشة ومحمد هاني وعمار حمدي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وحسام حسن ولويس ميكيسوني.